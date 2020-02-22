Губерниев опубликовал документ об обыске у российских биатлонистов

Итальянская полиция провела обыски в номерах отеля, где живут российские биатлонисты, выступающие на чемпионате мира в Италии. Об этом СМИ сообщил первый вице-президент Союза биатлонистов РФ Алексей Нуждов.

По его словам, полицию интересуют Евгений Гараничев, Александр Логинов и тренер Александр Касперович. Представитель Союза биатлонистов России рассказал, что в номерах россиян прошли обыски, у спортсменов изымали ноутбуки и средства связи.

Эту информацию в своем Instagram подтвердил советник гендиректора телеканала Россия, комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Он опубликовал фрагмент постановления итальянской полиции и написал:

«Интересуют Логинов и Касперович!!!!»

Ранее Губерниев написал:

«Срочно, обыски в отеле сборной России по биатлону!!! Изъят комп. и тел. Логинова, силовики приехали в шесть утра».

«Почему российских спортсменов никто не защищает?!» — возмутился один из подписчиков.

Не менее эмоционально отреагировали и другие интернет-пользователи.

«Уехать с этого чемпионата, — написал один из подписчиков Губерниева. — Пусть между собой соревнуются. Испортили настроение перед эстафетой ребятам! Господи, хоть бы справились с волнением. А где наши защитники спортсменов? Бездействуют вообще!»

«Нервы мотают специально!» — возмутился другой интернет-пользователь.

От комментариев корреспонденту Федерального агентства новостей Губерниев отказался.

Позже появилась информация, что обыски у россиян могут быть связаны с доносом одного из руководителей Международного союз биатлонистов IBU в полицию, что личный тренер Логинова Александр Касперович якобы мог привезти на чемпионат мира допинг, пользуясь чужой аккредитацией. Об этом СМИ рассказал глава Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев.

Драчев напомнил, что к Логинову ранее уже были претензии, связанные с допингом.

«Возможно, Касперович скрывается под чужой аккредитацией и привозит на чемпионат мира запрещенные препараты», — сказал глава СБР.

По его словам, обыски уже закончены, с Касперовичем проводятся следственные действия, а Логинов готовится к гонке.

Чемпионат мира по биатлону проходит в Антхольц-Антерсельве (Италия) с 13 февраля. 22 февраля Логинов и Гараничев, а также Матвей Елисеев и Никита Поршнев должны выступить в мужской эстафетной гонке.

Отметим, похожая ситуация была в 2018 году, когда итальянская полиция провела обыски в номерах казахстанских спортсменов и тренеров по подозрению в употреблении допинга. Подозрения не подтвердились, команде Казахстана были принесены извинения.