Бородина напугала фанатов седыми волосами

Москва, 22 февраля. Известная телеведущая Ксения Бородина напугала подписчиков в Instagram фотографией. Звезда продемонстрировала новый цвет волос, однако пользователи сочли его неудачным.

Бородина опубликовала фотографию в автомобиле и призналась в любви к красной помаде.

«Красная помада, как тебе я рада», ― говорится в подписи в фотографии.

Поклонники Бородиной обратили внимание вовсе не на яркий макияж телеведущей. Внимание фанатов привлек цвет волос звезды. Пользователи Сети пришли к выводу, что у Бородиной начали седеть волосы. Поклонники отметили, что седые волосы не идут телеведущей.

«Седая?» ― удивилась dilsodaberdieva26.

«Опять седая вся», ― отметил alexandriiiiya.

«Как будто поседела, не очень хорошо», ― добавила lenam2015.

Кроме того, пользователи Сети обвинили Бородину в чрезмерной обработке фотографий. Подписчики отметили, что на фото телеведущая не похожа на себя. Однако некоторым понравилась обработка фотографии, пользователи попросили Бородину рассказать, какими фильтрами она пользуется.

«Ксения, подскажите, каким фильтром пользуетесь?» ― написала missrosseoficial.

«Как будто нарисованная», ― отметила miklina_88.

«Все последние фотографии очень заретушированы и обработаны. Это немного отталкивает своей неестественностью», ― обратила внимание albinatarzimina.

«Фотошоп или мне кажется?» ― уточнил aishakolibri.

«У этого лица есть хоть что-то свое?» ― возмутился dmitryi_burov87.

Ранее Бородина обрушилась на подписчицу, которая посчитала, что муж знаменитости Курбан Омаров «сидит на шее у жены». Светская львица захотела пообщаться с фанатами в Instagram Stories и попросила задавать ей вопросы. Однако далеко не все из обращений пришлись звезде по душе. Увидев один из комментариев, Бородина рассвирепела.