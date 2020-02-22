Успенская обвинила «оставившую душу в катафалке» Собчак в «хайпе» на ее имени

Москва, 22 февраля. Известная исполнительница шансона и романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.

Успенская рассказала, что пришла на шоу к Собчак как мать к матери, как человек. По словам певицы, она знает «цену словам и горькую вереницу боли и разочарования от последствия их перекручивания». Именно поэтому она согласилась стать гостем программы Собчак.

«Мать, женщина, смотрящая в глаза и согласная помочь во всем по-человечески, наконец-то разобраться, вдруг превращается в холодную циничную, безрассудную, пустую ведущую шоу, будто выглядывающую из того самого «свадебного катафалка», оставившая там свою душу», — возмутилась Успенская.

Исполнительница призналась, что ее семья действительно переживает трудные времена. Но ведущая шоу решила не поддержать семью, а «перекрутить обстоятельства до условий «хайпа».

«Как будто формулировка «хлеба и зрелищ» трансформировалась в «крови и зрелищ», — добавила Успенская.

Ранее в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ дочерь Успенской Татьяна Плаксина рассказала, что мать издевалась над ней. Певица отвергла все обвинения, сославшись на то, что психическое здоровье ее дочери «пошатнулось». Адвокат Александр Бенхин заявил о «диагнозе» Татьяны Плаксиной, которая, по его словам, «пережила травму», и теперь ее поступки нужно рассматривать лишь через призму этого «состояния».