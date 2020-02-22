Антхольц, 22 февраля. Российского биатлониста Александра Логинова подозревают в повторном нарушении антидопинговых правил. Об этом говорится в ордере итальянской полиции на обыск отеля, в котором проживает сборная РФ, передает ТАСС.

Ранее глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что полиция Италии провела обыски в номерах российских биатлонистов по запросу Международного союза биатлонистов (IBU). При этом, по его словам, причиной письма IBU стала аккредитация тренера Александра Касперовича.

Напомним, 15 февраля Александр Логинов завоевал свою первую золотую медаль на мировых первенствах, однако после победы столкнулся со шквалом критики со стороны представителей западного спортивного сообщества. Иностранные спортсмены и СМИ напомнили о дисквалификации Логинова в 2015 году из-за положительной допинг-пробы. Российский сенатор Сергей Цеков считает, что критика в адрес российского биатлониста после победы в спринте на чемпионате мира в Антхольце является результатом антироссийской кампании Запада.