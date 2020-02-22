Украина не способна и не готова противостоять особо опасным инфекциям

Киевские политологи и медики продолжают обсуждать всеукраинский скандал, когда 20 февраля операция по эвакуации украинцев из охваченной эпидемией коронавируса китайской Ухани переросла в массовые беспорядки и столкновения с полицией на Полтавщине. Жители Львова, Тернополя и Полтавщины, в чьих клиниках эвакуантов могли разместить на карантин, возводили баррикады на дорогах и боролись до последнего, чтобы не принимать вывезенных из Китая соотечественников, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

В итоге «карантинной зоной» был выбран санаторий Нацгвардии в поселке Новые Санжары в Полтавской области. С самого утра местные жители вступили в ожесточенное противостояние с полицией, а вечером прибывшую автобусную колонну с соотечественниками закидали камнями и бутылками. В ходе столкновений девять полицейских и один гражданский обратились за медпомощью, были задержаны 24 участника беспорядков, возбуждено пять уголовных дел. Подобная реакция вызвала волну возмущения и осуждения как на самой Украине, так и за ее пределами.

Как сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, участники протестов в поселке Новые Санжары Полтавской области пытались не допустить размещения на карантин эвакуированных из охваченной эпидемией провинции Хубэй. Клименко уточнил, что 17 протестующих были задержаны утром, еще семеро — вечером.

«Мы постоянно проводили с ними переговоры, пытались убедить людей в бессмысленности такого нагнетания ситуации. К сожалению, никакие аргументы их не убедили, они были агрессивны во время переговоров», — рассказал Клименко.

По словам спикера Нацполиции Полтавской области Юрия Сулаева, среди возбужденных по статьям «Массовые беспорядки» и «Насилие в отношении работника полиции» уголовных дел есть и те, где речь идет о тяжких преступлениях, включая нанесение вреда здоровью полицейским. Наказание по ним — до восьми лет лишения свободы.

Глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заметил, что «театральная постановка» с эвакуированными из Ухани украинцами не имела никакого отношения к мероприятиям медико-биологической защиты».

«Люди, эвакуированные из китайской Ухани, относятся к «условно контактной» категории и сами по себе никакой угрозы окружающим не несут, — заметил глава Нацпалаты. — При этом абсолютно ясно, что эвакуация этих граждан была проведена преждевременно. Надо было ее проводить тогда, когда карантинные мероприятия в КНР были бы уже сняты. Вместо эвакуации стоило бы обеспечить нашим гражданам достойное пребывание в Китае».

Кравченко оценил «шоу национального позора», имевшее место в поселке Новые Санжары.

«То, что происходило на Полтавщине, смотрели в соцсетях во всем мире. И это убогая театральная постановка на уровне драматического кружка, — заявил Кравченко. — На мой взгляд, эти «учения» можно оценить на «два» по пятибалльной системе. Были нарушены все медико-профилактические нормы, какие только можно было нарушить. На «встречающих» людях были зачем-то надеты костюмы для ремонтных работ и маски для защиты от выброса аммиака. Это выглядело абсолютно чудовищно. Людей нарядили в строительные костюмы, потому что во всей стране сегодня нет противочумных костюмов. Их у нас осталось всего два экземпляра со времен Советского Союза, а новых защитных костюмов нет даже в резервах министерства обороны!»

Глава Национальной медицинской палаты Украины сообщил, что театральную постановку «встречи» эвакуированных из Ухани украинцев начал не кто-нибудь, а лично министр МВД Арсен Аваков. Выступив утром на канале ICTV в прямом эфире, он посеял панику среди украинцев, заявив, что «мобилизованы все силы и средства».

«Затем не менее убогие театральные постановки прошли в аэропортах Борисполя и Харькова. Ведь абсолютно понятно, что украинские граждане из Ухани изначально не могли быть эвакуированы в Киев, поскольку здесь сконцентрированы органы государственной власти. Тем не менее власти все равно создали театральную постановку в Борисполе! — отметил Кравченко. — Все это был какой-то дурной театр — встречающие были одеты в костюмы маляров, бортпроводники в самолете — в костюмы, медицинские маски и очки, но почему-то без перчаток! Все это не имело никакого отношения ни к гуманитарной операции, ни к медико-биологической защите».

Бывший главный санврач Украины Святослав Протас убежден, что сам по себе факт эвакуации граждан из Китая был самоубийством для Украины.

«В той финансовой и медицинской ситуации, в которой сейчас находится Украина, эвакуировать украинцев из КНР вообще не стоило. По сути, мы их забрали из лучших условий в намного худшие! — заявил Протас. — Кроме того, теперь мы подвергаем опасности всю страну. Украинцы, находящиеся в Китае, прекрасно знают, что у нас нет единой системы противоэпидемической защиты. Поэтому часть украинцев, находящихся в Ухани, просто отказалась от эвакуации. Ведь на Украине уничтожили все системы, которые гарантировали нам эпидемическую безопасность. У нас даже нет санэпидемслужбы! Именно этот орган стоял на страже химической и радиационной безопасности государства еще со времен Советского Союза. У нас эту систему уничтожили, а новую не построили. Проводя эвакуацию украинцев из Китая, нам просто «демонтируют космонавтов».

По мнению бывшего главного санврача, в нынешней ситуации власти нужно просто обратиться к украинцам с предложением остаться в Китае.

«Если бы наша власть хотела реально продемонстрировать свою любовь к украинцам, то те деньги, которые были выделены на эвакуацию, лучше бы отдали нашим гражданам, находящимся в Китае. В итоге им там предоставили бы намного лучшую медицинскую помощь, чем на Украине», — считает Протас.

Отвечая на вопрос, что произойдет, если вместе с эвакуированными украинцами в страну завезут коронавирус, бывший главный санврач лаконично ответил, что «это приведет к резкому сокращению населения Украины».

«Те цифры по смертности, которые мы видим в Китае, не столь велики только благодаря слаженным действиям медиков и профессионализму правительства КНР. Там не жалеют для безопасности граждан ничего — даже уничтожают деньги как источник распространения инфекции, — напомнил Протас. — В Китае понимают, что напечатать новые деньги намного проще, чем вылечить своих граждан и потерять трудоспособное население, вносящее вклад в экономику. На Украине этого не понимают, потому что намеренно уничтожают собственное государство, которое находится под внешним управлением».

Протас подчеркнул, что в особенно уязвимом положении находятся украинские врачи — эпидемиологи и инфекционисты.

«Наши врачи не обеспечены никакими средствами индивидуальной защиты, у них ничего нет. В итоге они просто начнут умирать, и некому будет предоставлять услуги медицинской помощи», — предположил Протас. — Кроме того, у нас в стране практически не осталось врачей-эпидемиологов. Кроме того, сама деятельность эпидемиологов не урегулирована: у них нет средств индивидуальной защиты и даже страховки! Любой украинский доктор, который станет жертвой коронавируса, является незащищенным. У нас нет в стране лабораторий, инфекционных боксов необходимого уровня защиты — для того, чтобы справится с распространением вируса. Все, что говорит власть, — просто популизм».

Экс-главный санврач Украины с горечью отметил — на сегодняшней Украине нет даже эпидемического государственного фонда.

«На сегодняшний день профинансировать борьбу с коронавирусом нереально. Придется выделять деньги из Резервного фонда Украины, который вообще-то можно использовать только при ликвидации последствий эпидемии. У нас в стране должен быть эпидфонд, контролирующий средства для борьбы с эпидемией, а также сыворотки, вакцины и иммунобиологические препараты. Но ничего этого в стране просто нет. Сегодня Украина не способна и не готова противостоять особо опасным инфекциям, таким как коронавирус. Все разрушено, включая уже и национальное единство перед лицом опасности».

Ранее ФАН сообщал, что протестами из-за прибытия эвакуированных из Ухани сограждан украинцы хотели привлечь внимание Киева к одной из главных проблем в стране — мизерному финансированию медицины. В существующих условиях китайский коронавирус просто «добьет» Украину. Осознавая плачевное положение медицины в стране, ее жители вышли на улицы.