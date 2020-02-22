Уральский ученый нашел способ остановить болезнь Заворотнюк и Фриске

Екатеринбург, 22 февраля. Ученый из Уральского медицинского университета Всеволод Мелехин изучает возможность лечения глиобластомы (опухоль головного мозга) при помощи генной инженерии. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

В разработке ученого ключевую роль играют биотехнологии, а именно ген Клото, отвечающий за продолжительность жизни и обладающий противораковыми свойствами. Данный ген действует таким образом, что опухоль перестает формировать новые клетки, тем самым ее рост останавливается.

Сам исследователь считает, что клеточные технологии имеют хорошую перспективу и возможно станут отдельным направлением при лечении онкологических заболеваний.

«Вместе с иммунотерапией и виротерапией рака это направление сделает медицину персонализированной, позволит спасать жизни пациентов даже на поздних стадиях заболевания», — уверен Мелехин.

Таким образом, уже сейчас можно сказать, что уральский ученый нашел способ остановить заболевание, от которого скончалась певица Жанна Фриске и которым, вероятно, страдает актриса Анастасия Заворотнюк.

Ранее опытный онколог Михаил Давыдов рассказал связано ли развитие рака с процедурой экстракорпорального оплодотворения. Медик отметил, что данная взаимосвязь не доказана, комментируя обстоятельства заболеваний Фриске и Заворотнюк, передавало Федеральное агентство новостей.