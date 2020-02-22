«Девочка-лапочка»: Лиза Галкина очаровала россиян милым образом

Москва, 22 февраля. Дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина, шестилетняя Лиза радует фанатов звездной пары милыми видео и фото. Новая фотография юной артистки вызвала у поклонников восхищение.

На странице Лизы Галкиной в Instagram появилась фотография ребенка с аккуратными хвостиками. Аккаунт, вероятно, ведут родители девочки.

«Любимая! А Вы любите Лизочку?» — говорится в подписи к фото.

Многочисленные подписчики не могли пройти мимо обворожительного кадра. В комментариях появились многочисленные умиления и признания в любви.

«Девочка-лапочка, красивая, умненькая и талантливая, как родители», ― написала lenor.ka.

«Как же ее не любить, девочку-конфеточку», ― согласилась tina_coroka.

«Ну как такую сладкую девочку не любить!» ― восхитилась suchkova.nv.

«Разве можно ее не любить?!» ― удивилась mitrofanovavn.

«Лапунечка, солнышко, красотулечка, самая очаровательная девочка!!! Конечно, мы ее любим!!!» ― написала rahvalovav.

«Прелестный ребенок! Всегда смотрю с восхищением на нее!» ― согласилась naumova_yula.

Ранее звездные двойняшки Гарри и Лиза восхитили подписчиков спуском на горных лыжах. Галкин опубликовал новое видео с детьми. Шоумен показал, чему дети примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой научились на горнолыжном курорте.