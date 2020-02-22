Про героя Великой Отечественной Маресьева снимут новый фильм «по современным лекалам»

История самого знаменитого летчика Великой Отечественной войны Алексея Маресьева будет снова экранизирована, но уже «по современным лекалам». Сценарист и режиссер ленты — Денис Банников, рабочее название фильма — «Герой Советского Союза». В прокат картина выйдет в 2021 году — к 105-летию легендарного летчика, передает корреспондент Федерального агентства новостей из московской Библиотеки иностранной литературы имени Рудомино, где состоялась презентация проекта.

«Сейчас, на рубеже эпох, история летчика Маресьева обретает новый смысл и глубину, — убежден режиссер картины. — Именно поэтому был создан оригинальный сценарий, и будущая картина не является ремейком фильма 1948 года, снятого по повести [Бориса] Полевого».

Напомним, впервые об Алексее Маресьеве рассказал писатель Борис Полевой в «Повести о настоящем человеке», опубликованной в 1946 году.

На презентации фильма актер Вячеслав Невинный — младший рассказал корреспонденту ФАН о своем отношении к новой американской трактовке Второй мировой войны, в которой, по их мнению, победили США.

«Америку можно понять и восхититься ею. Они смогли внедрить эту информацию в массы, и теперь любой американец с гордостью скажет, что это их победа. Можно сколько угодно возмущаться этой трактовке, но не лучше ли обратиться внутрь себя и увидеть проблему своей страны? Недостаток патриотического воспитания, скудное историческое просвещение — все это играет Америке на руку», — рассказал ФАН Невинный.

Актер уверен, в проблеме распространения подобных мифов виновата наша страна, «в которой детей не учат любви к своей Родине и не рассказывают правдивую историю о том, кто победил во Второй мировой войне». Невинный отметил, что такие фильмы, как «Герой советского союза», научат детей уважать настоящих героев и знать историю с малых лет.

На презентации фильма собрались многие известные личности и практически весь актерский состав картины. В фильме снимаются Дмитрий Певцов, Вадим Колганов, Вячеслав Невинный — младший, Сергей Горобченко, Александр Пашутин, Дарья Фекленко. Гости библиотеки увидели небольшое видео с фрагментами из фильма, но официальный трейлер пока еще не готов.

На презентации была также представлена книга «Легендарный Маресьев», соавтором которой является сын летчика-аса — Виктор Алексеевич Маресьев.

Съемки фильма начнутся летом этого года и пройдут на Родине Маресьева — в Саратовской области.