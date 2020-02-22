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Про героя Великой Отечественной Маресьева снимут новый фильм «по современным лекалам»

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Про героя ВОВ Алексея Маресьева снимут новый фильм «по современным лекалам»

История самого знаменитого летчика Великой Отечественной войны Алексея Маресьева будет снова экранизирована, но уже «по современным лекалам». Сценарист и режиссер ленты — Денис Банников, рабочее название фильма — «Герой Советского Союза». В прокат картина выйдет в 2021 году — к 105-летию легендарного летчика, передает корреспондент Федерального агентства новостей из московской Библиотеки иностранной литературы имени Рудомино, где состоялась презентация проекта.

Про героя ВОВ Алексея Маресьева снимут новый фильм «по современным лекалам»

«Сейчас, на рубеже эпох, история летчика Маресьева обретает новый смысл и глубину, — убежден режиссер картины. — Именно поэтому был создан оригинальный сценарий, и будущая картина не является ремейком фильма 1948 года, снятого по повести [Бориса] Полевого».

Напомним, впервые об Алексее Маресьеве рассказал писатель Борис Полевой в «Повести о настоящем человеке», опубликованной в 1946 году.

На презентации фильма актер Вячеслав Невинный — младший рассказал корреспонденту ФАН о своем отношении к новой американской трактовке Второй мировой войны, в которой, по их мнению, победили США.

«Америку можно понять и восхититься ею. Они смогли внедрить эту информацию в массы, и теперь любой американец с гордостью скажет, что это их победа. Можно сколько угодно возмущаться этой трактовке, но не лучше ли обратиться внутрь себя и увидеть проблему своей страны? Недостаток патриотического воспитания, скудное историческое просвещение — все это играет Америке на руку», — рассказал ФАН Невинный.

Про героя ВОВ Алексея Маресьева снимут новый фильм «по современным лекалам»

Актер уверен, в проблеме распространения подобных мифов виновата наша страна, «в которой детей не учат любви к своей Родине и не рассказывают правдивую историю о том, кто победил во Второй мировой войне». Невинный отметил, что такие фильмы, как «Герой советского союза», научат детей уважать настоящих героев и знать историю с малых лет.

На презентации фильма собрались многие известные личности и практически весь актерский состав картины. В фильме снимаются Дмитрий Певцов, Вадим Колганов, Вячеслав Невинный — младший, Сергей Горобченко, Александр Пашутин, Дарья Фекленко. Гости библиотеки увидели небольшое видео с фрагментами из фильма, но официальный трейлер пока еще не готов.

На презентации была также представлена книга «Легендарный Маресьев», соавтором которой является сын летчика-аса — Виктор Алексеевич Маресьев.

Съемки фильма начнутся летом этого года и пройдут на Родине Маресьева — в Саратовской области.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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