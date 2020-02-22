Драчев назвал причину обысков в номерах российских биатлонистов на ЧМ в Италии

Москва, 22 февраля. Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов по запросу Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом заявил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

По его словам, причиной письма IBU стала аккредитация Александра Касперовича — личного тренера биатлониста Александра Логинова.

«В полицию написано официальное письмо от Международного союза биатлонистов (IBU), потому что Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации», — сказал Драчев в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что итальянская полиция проводит обыски в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии. Как сообщал первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов, сотрудники правоохранительных органов изымали ноутбуки.

Напомним, 54-й чемпионат мира по биатлону стартовал 13 февраля в коммуне Антхольц-Антерсельва. 15 февраля Александр Логинов выиграл спринт — впервые за 12 лет золотая медаль в этой гонке досталась России.