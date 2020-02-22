Российский дипломат Невежкин рассказал, как помог эвакуировать украинца из Китая

Пескин, 22 февраля. Российские дипломаты, которые занимались организацией эвакуации россиян из Ухани, более часа удерживали сотрудников КНР, чтобы они не закрыли регистрацию и дождались гражданина Украины. Об этом сообщил первый секретарь посольства РФ Константин Невежкин.

По его словам, пришлось даже прибегнуть к русским анекдотам. Невежкин признался, что в ходе эвакуации один из граждан Украины обратился за помощью и попросил забрать его из Ухани. Украинец находился практически на месте, добирался он до пункта назначения на такси.

«У меня по спискам уже все прошли, я стою на стойке регистрации, где работают китайцы, они в форме химзащиты. Ну, и мы знаем, что китайцы вообще законопослушные, для них правила и требования превыше всего, а в такой ситуации особенно», — рассказал он.

Как отметил Невежкин, китайские сотрудники заявили, что им пора уходить, чтобы сдать одежду на утилизацию и пройти дезинфекцию. Он узнал, где находится украинец территориально. Оказалось, что человек практически на месте, но еще нужно время.

«В результате я держал эту стойку и не отпускал их в течение часа, пришлось рассказывать русские анекдоты на китайском языке и байки из своей студенческой жизни, но его я дождался», — отметил первый секретарь посольства РФ.

Гражданин Украины заметил, что знает о происходящем на родине после эвакуации людей из Ухани. Он признался, что смотреть «на это больно».

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