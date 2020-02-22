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Российский дипломат Невежкин рассказал, как помог эвакуировать украинца из Китая

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Российский дипломат Невежкин рассказал, как помог эвакуировать украинца из Китая

Пескин, 22 февраля. Российские дипломаты, которые занимались организацией эвакуации россиян из Ухани, более часа удерживали сотрудников КНР, чтобы они не закрыли регистрацию и дождались гражданина Украины. Об этом сообщил первый секретарь посольства РФ Константин Невежкин.

По его словам, пришлось даже прибегнуть к русским анекдотам. Невежкин признался, что в ходе эвакуации один из граждан Украины обратился за помощью и попросил забрать его из Ухани. Украинец находился практически на месте, добирался он до пункта назначения на такси.

«У меня по спискам уже все прошли, я стою на стойке регистрации, где работают китайцы, они в форме химзащиты. Ну, и мы знаем, что китайцы вообще законопослушные, для них правила и требования превыше всего, а в такой ситуации особенно», — рассказал он.

Как отметил Невежкин, китайские сотрудники заявили, что им пора уходить, чтобы сдать одежду на утилизацию и пройти дезинфекцию. Он узнал, где находится украинец территориально. Оказалось, что человек практически на месте, но еще нужно время.

«В результате я держал эту стойку и не отпускал их в течение часа, пришлось рассказывать русские анекдоты на китайском языке и байки из своей студенческой жизни, но его я дождался», — отметил первый секретарь посольства РФ.

Гражданин Украины заметил, что знает о происходящем на родине после эвакуации людей из Ухани. Он признался, что смотреть «на это больно».

Российский дипломат Невежкин рассказал, как помог эвакуировать украинца из Китая

Ранее украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал инцидент в Новых Санжарах, где жители протестовали против размещения у них в поселке эвакуированных украинцев. По его словам, такое поведение нельзя назвать человеческим. Он сравнил Украину с Европой Средневековья и призвал оставаться в любой ситуации людьми.

О вспышке нового типа коронавируса в китайском городе Ухань сообщили власти КНР в феврале 2019 года. Китайские медики рассказали о возможных путях передачи нового типа коронавируса и первых симптомах заболевания. По словам инфекциониста Ли Синвана, сухой кашель, одышка, высокая температура тела, слабость и озноб являются симптомами коронавируса нового типа.

Число зараженных коронавирусом за пределами Китая уже больше 1,2 тыс. человек. В Соединенных Штатах количество инфицированных увеличилось до 34, а в Италии за сутки число инфицированных увеличилось до 17, передает телеканал «360». Как пишут «Известия», число погибших от COVID-19 в китайской провинции Хубэй возросло до 2,3 тыс. человек.

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