Американские ученые выяснили, как снизить отложение жиров в печени

Нью-Йорк, 22 февраля. Употребление зеленого чая в сочетании с выполнением физических упражнений полезно для людей с лишним весом, а комбинация «спорт плюс напиток» на четверть снижает отложения липидов в печени при употреблении жирной пищи. К таким выводам пришли ученые американского Университета Пенсильвании.

Результаты их исследования были опубликованы в журнале Nutritional Biochemistry. Ученые провели эксперимент на мышах. По результатам исследования выяснилось, что у грызунов, которые на протяжении 16 недель питались кормами с высоким содержанием жиров, потребляли экстракт зеленого чая и бегали на колесе, отложения липидов в печени были на четверть меньше, чем у мышей в контрольной группе.

«Мы считаем, что полифенолы зеленого чая взаимодействуют с пищеварительными ферментами, присутствующими в тонкой кишке, и частично подавляют расщепление углеводов, жиров и пищевых белков», — пояснил руководитель исследования Джошуа Ламберт.

Ранее немецкие учение заявили, что завтрак из высококалорийных блюд полезен при борьбе с диабетом и ожирением.