Стилист Киркорова рассказал про его «страдания» при подборе нарядов

Москва, 22 февраля. Количество одежды российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова превышает 900 тысяч вещей. Об этом рассказал стилист короля эстрады Арсен Айрапетов.

По его словам, певец имеет три гардероба, два из которых за городом, еще один — в Москве. Общая их площадь составляет 1,2 тысячи квадратных метров. При этом отдельные комнаты выделены для хранения аксессуаров и головных уборов.

«По огромной шестикомнатной квартире можно было передвигаться только тропами между рейлами. Вешалки стояли в три ряда. <…> Одеждой и обувью были завалены все комнаты, кроме кухни, ванны и спальни», — поделился стилист воспоминаниями о знакомстве с жилищем артиста.

Айрапетов в течение трех лет приводил в порядок гардероб Киркорова, сортируя все вещи по стилям, брендам и сезонам. В процессе специалист насчитал, что певец имеет более 900 тысяч предметов одежды, поэтому порой было сложно подобрать подходящий наряд для выхода в свет.

«Предположим, если бы я вам дал жакет и положил перед вами 50 брюк, столько же рубашек, футболок и обуви — вы смогли бы выбрать подходящий комплект? Сколько времени уйдет у вас на подбор? Понимаете его страдания?» — пояснил стилист.

Кроме того, певец известен тем, что старается не появляться в одной той же одежде на разных мероприятиях даже в рамках одного дня. Артист одинаково относится ко всем предметам гардероба, но не надевает одну модель более двух раз.

«Филипп периодически сдает те вещи в свой комиссионный магазин, которые уже не станет носить никогда. Но, во-первых, не каждый человек сможет носить вещь такого стиля. Во-вторых, 58-й размер мало кому подойдет», — рассказал Айрапетов.

По его подсчетам в год Киркоров тратит 1,2–1,5 миллиона долларов евро на одежду.