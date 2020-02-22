Итальянская полиция проводит обыски в номерах российских биатлонистов

Москва, 22 февраля. В номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии проходят обыски. Об этом сообщил первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов.

«В номерах Гараничева, Логинова и Касперовича обыски, изымаются ноутбуки. Пока это все, что известно», — цитирует слова Нуждова RT.

Ранее член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что критика в адрес биатлониста Александра Логинова после победы в спринте на чемпионате мира в Антхольце является результатом антироссийской кампании Запада. Напомним, 15 февраля российский спортсмен завоевал свою первую золотую медаль на мировых первенствах, однако после победы столкнулся со шквалом критики со стороны представителей западного спортивного сообщества.