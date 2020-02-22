Трамп назвал причину фейков в американских СМИ о «поддержке» со стороны России

Москва, 22 февраля. Американский президент Дональд Трамп объяснил, что скрывается за распространением в американских СМИ фейковых сообщений о «поддержке» со стороны России претендента на президентскую гонку от демократов Берни Сандерса. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

«Причина в том, что бездельники демократы не хотят, чтобы Сандерс стал кандидатом от Демпартии. Это все снова фальсификация», — написал глава Белого дома.

Напомним, представители разведывательного сообщества Соединенных Штатов на брифинге в Палате представителей Конгресса 13 февраля заявили, что Россия вновь «вмешивается» в грядущие выборы президента. По информации The New York Times, после брифинга Дональд Трамп раскритиковал директора национальной разведки Джозефа Магуайра, вскоре он был уволен. По мнению главы американского государства, конгрессмены Демократической партии могут использовать полученные разведданные против него.

Глава Белого дома назвал очередной «кампанией по дезинформации» сообщения о «вмешательстве» России в грядущие президентские выборы в США. Американский президент назвал появившиеся недавно в СМИ заявления обманом и фейком. Блогер, писатель и публицист Армен Гаспарян в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что новым обвинениям во вмешательстве в избирательный процесс в США удивляться не стоит, так как «представители разведки США еще в конце 2018 года сообщили о том, что Россия вновь будет помогать на выборах Трампу».