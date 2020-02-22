Британский политик Робинсон рассказал о тотальной цензуре в британских соцсетях и СМИ

Западные соцсети должны озвучить четкие, понятные, прозрачные «правила игры», определяющие, что такое «язык вражды» (hate speech), и обозначить, какие именно формулировки и слова нельзя использовать. До тех пор, пока это не будет сделано, Facebook, Twitter и Instagram будут оставаться инструментами манипулирования, а предпринимаемые ими удаления и блокировки аккаунтов — цензурой. К такому выводу пришли накануне, 21 февраля, участники круглого стола в пресс-центре ИД «Комсомольская правда», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В мероприятии приняли участие известный британский политик и журналист Томми Робинсон, выступающий против неконтролируемой миграции, и глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Главной темой, о которой говорил гость из Великобритании, стала проблема изнасилования несовершеннолетних британок бандами мигрантов. Малькевич в свою очередь назвал круглый стол историческим мероприятием и обратил внимание на ущемление свободы слова российских пользователей на западных соцплатформах.

По словам Робинсона, его деятельность, направленная на привлечение внимания общественности, встретила ожесточенное противодействие официальных британских структур. Он рассказал, что вывесил в своих аккаунтах информацию, разоблачающую вброс о якобы применении химического оружия президентом Сирии Башаром Асадом.

«Меня заблокировали за те факты, которые я представил, — по насилию над британскими детьми и сфабрикованной «атаке» Асада. Британское правительство связалось с Facebook и Тwitter и дало понять, что я должен быть заблокирован. Из чего следует вывод, что наше правительство правит любой соцсетью, которая действует на территории Англии», — отметил Робинсон.

Он рассказал вопиющий случай, когда одна британская активистка была заблокирована не только в соцсетях, но даже в Uber — сервисе вызова такси.

«Видимо, где-то решили — пусть ходит пешком», — предположил Робинсон.

Докладчик выразил уверенность в том, что до тех пор, пока существует цензура, которая накладывает отпечаток на все сферы жизни, будет трудно построить что-то продуктивное.

«К сожалению, в наше время главной проблемой остается цензура и [ограниченная] свобода слова. Цензура очень цепко держит Англию под своим контролем, о проблемах умалчивается. Только здесь, в России, я могу говорить свободно. В Великобритании мои выступления очень часто отменялись...» — заметил он.

Гость констатировал, что ему очень трудно воспринимать спокойно происходящее.

«В ситуации с Сирией нам соврали, что Асад использовал химическое оружие. Это показало агентство «Панорама», представляющее «Би-Би-Си». Асад тогда уже выиграл войну — так зачем же ему это делать? Я доказал в фильме, как были сфабрикованы факты, как делался фотомонтаж, и ложь была раскрыта. И известный журналист был уволен за это. Он лгал, и я доказал эту ложь!» — подчеркнул Робинсон, добавив, что подвергает сомнению все, что утверждают британские СМИ.

По его мнению, те, кто формирует повестку дня в ряде изданий, думают, что, если человеку скажут, что он должен кого-то ненавидеть, то он в это поверит.

«Многие политики до сих пор пытаются очернять Россию… Накануне чемпионата мира по футболу в РФ людей пугали, что, если они поедут в Россию, их там непременно убьют. Однако это оказался самый прекрасный чемпионат мира по футболу, который когда-либо проходил в мире!» — напомнил Робинсон.

По словам докладчика, в его стране многие политики до сих пор считают, что Россия и Британия по-прежнему находятся в состоянии холодной войны.

«Они видят в России противника, который атакует христианскую культуру…» — сказал он, напомнив про «дело Скрипаля», в котором, убежден он, «правды» столько же, сколько в химической «атаке» Асада.

Робинсон рассказал о том, что Украина была разрушена Западом, стоящим за трагедией распада этого государства и идущей там по сей день войной, в то время как мировую общественность до сих пор продолжают убеждать в «агрессии» России.

«Мы видели, какие силы были вовлечены в разрушение Украины. ЕС дестабилизировал Украину, использовав военное вторжение, чтобы расширить свои границы. Но нас по-прежнему кормят пропагандой. И так во всем — чем больше ты узнаешь, тем больше сомнений и больше желания добраться до правды. Не верьте британским СМИ!» — призвал Робинсон.

Малькевич в свою очередь выразил уверенность в том, что, только объединившись, можно заставить тот же Twitter уважительно относиться к правам пользователей, заставить уважать тех, на ком этот ресурс зарабатывает деньги.

«Как говорится — «гиря до полу дошла». Мы в РФ объясняем всем, под каким цифровым колпаком извне мы находимся», — отметил он, уточнив, что им подготовлена справка о том, как западные соцсети препятствуют работе РИА Новости и «Спутника», снося и блокируя их аккаунты.

По мнению Малькевича, пора уже создать общественное движение «Стоп Twitter», чтобы поставить на место данную соцсеть.

«Twitter настолько обнаглел, что заблокировал аккаунт российского органа власти — Россотрудничества, агентства по работе с соотечественниками — из-за того, что оно опубликовало пост с поздравлением с днем Конституции РФ. Через неделю аккаунт восстановили, но пост не вернули. Мы в декабре 2019 года представили доклад ФЗНЦ, где перечислили все факты преступлений Twitter против российских пользователей», — рассказал Малькевич.

Он убежден, что соцсети, в том числе Twitter, должны представить понятные «правила игры» для пользователей.

«Кто в том же Twitter определяет hate speech — «язык вражды»? Мы, как пользователи, хотим четких и прозрачных правил — что является языком вражды, какие слова недопустимы, но Twitter от этого уклоняется», — констатировал он.

Завершая мероприятие, Малькевич поинтересовался у Робинсона, не планирует ли он перейти на какую-либо российскую соцплатформу.