Скабеева ответила на слова Зеленского о «вирусологах в спортивных костюмах»

Москва, 22 февраля. Ведущая популярного политического ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах в день прибытия эвакуированных из Китая граждан страны. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

«Но разве не те же хлопчики в спортивных костюмах закидывали Беркутовцев брусчаткой и коктейлями Молотова, разве не они спалили заживо одесситов?!» — поинтересовалась телеведущая.

По словам Скабеевой, тогда во всех зверствах обвинили жертв преступлений, а убийцам «раздали медали и кресла в парламенте».

«И так каждый раз», — резюмировала ведущая программы «60 минут».

Напомним, украинские власти самолетом эвакуировала граждан страны из Китая. Их должны были направить на карантин в санаторий, расположенный в Полтавской области, но жители поселка Новые Санжары устроили протесты, которые привели к стычкам с сотрудниками правоохранительных органов. Местные жители закидали камнями автобус с соотечественниками. Украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что «кое-кто сознательно сеял среди людей панику». По его словам, в данном случае речь идет «об известных миру вирусологах в спортивных костюмах».

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения дала официальное название вирусу — COVID-19. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что власти Китая смогут победить коронавирус на всей территории страны до конца марта. По его словам, 99% случаев заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, были зафиксированы на территории Китая.