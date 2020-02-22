Похудевшая Скулкина опубликовала фото в леггинсах

Москва, 22 февраля. Российская актриса, звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина опубликовала новые фото из спортзала, вызвавшие активный отклик ее поклонников. В подписи к снимкам артистка рассказала, что открывает новый сезон тренировок.

Как сообщали СМИ, в 2017 году Скулкина сбросила 20 килограмм. Судя по фото, 43-летняя актриса и сейчас активно поддерживает форму: на снимках артистка запечатлена в облегающих леггинсах и яркой футболке, подчеркивающих подтянутую фигуру. Звезда Comedy Woman восхитила пользователей Сети новыми снимками. Подписчики Скулкиной активно комментируют фотографии звезды.

«Катенька, вы молодец!» — отметил один из юзеров. «Фигура — огонь», — добавил другой. «Вы красотка», — отметил еще один пользователь.

Ранее коллега Скулкиной по телешоу Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала о съемках клипа «Романы» Филиппа Киркорова. Артистка призналась, что давно мечтала поработать с Денисом Стульниковым. По ее мнению, он один из лучших хореографов-постановщиков в России. Варнава считает, что Киркоров пригласил ее сняться в его клипе, потому что ему была нужна «живая, эмоциональная и хореографическая актриса, которая бы могла отыграть». Премьера клипа состоялась 14 февраля в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.