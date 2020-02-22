Компания WarnerMedia подтвердила выход нового эпизода легендарного сериала «Друзья»

Москва, 22 февраля. Актерский состав популярного сериала «Друзья» воссоединится для участия в новом проекте для стриминговой платформы HBO Max. Соответствующую информацию передает один из крупнейших в мире конгломератов новостного и развлекательного профиля WarnerMedia.

Планируется, что платформа будет запущена в мае 2020 года. Бен Уинстон выступит режиссером и продюсером нового проекта. Он будет активно сотрудничать с продюсерами оригинального сериала, говорится на официальном сайте WarnerMedia. Как пишет издание Variety со ссылкой на источник, все шесть актеров получат как минимум по 2,5 миллиона долларов за участие в проекте.

Еще осенью прошлого года появилась информация, что HBO может снять продолжение «Друзей». Тогда сообщалось, что в случае успеха в переговорах о продолжении съемок «Друзей» на экраны вернется весь звездный состав — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтью Перри, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер. Кроме того, телеканал собирался привлечь к съемкам создателей сериала Дэвида Крейна и Марту Кауффман. Но позже журнал The Hollywood Reporter написал, что «стороны пока далеки от достижения договоренностей».

Ставший культовым сериал «Друзья» рассказывает о жизни шестерых друзей. Телекартина вышла на экраны в 1994 году. Проект, продолжавшийся десять лет, был признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре. Кроме того, сериал удостоен шести премий «Эмми» и премии «Золотой глобус».