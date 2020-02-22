Boeing подтвердил закупку в России устройств для корабля Starliner

Вашингтон, 22 февраля. Американская компания Boeing закупает у России устройства, необходимые для работы космического корабля Starliner. Об этом сообщили представители компании в Twitter-аккаунте.

Ранее о данных закупках сообщил глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин. Он заявил, что агрегаты для пилотируемых кораблей Starliner производит частное предприятие в Воронеже. Соответствующее заявление он сделал на 11-й международной конференции Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков «Авиационное и космическое страхование в России», сообщает ТАСС.

В Boeing подтвердили данную информацию. Специалисты объяснили, что используют российский преобразователь напряжения. Его им поставляет ЗАО «Орбита». Устройство позволяет передавать энергию с Международной космической станции на Starliner.

Напомним, ранее эксперты заявили, что американцы не смогут найти альтернативу ракетному двигателю РД-180 до 2030 года. Причина заключается в том, что Штаты попросту не успеют за 10 лет создать свой ракетный двигатель, который будет равносилен российскому. В ноябре прошлого года издание The National Interest писало, что США все еще не могут избавиться от зависимости от ракетных двигателей РД-180, хоть и в последние годы вводят различные ограничительные меры против Москвы, пишет «Газета.ru».