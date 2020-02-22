«Коммерсантъ» опубликовал поручения Путина по борьбе с ВИЧ в России

Москва, 22 февраля. Президент России Владимир Путин потребовал в два раза — до 90% — увеличить охват антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ. Приоритетное внимание будет уделено ключевым группам риска, в которых распространяется заболевание.

Как передает газета «Коммерсантъ», в распоряжении которой оказался перечень поручений президента РФ по вопросу противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ, в документе также говорится об обследовании граждан на ВИЧ в рамках диспансеризации «при условии их согласия и соблюдения конфиденциальности». По данным издания, глава государства подписал документ 31 декабря 2019 года, однако в открытых источниках этот перечень поручений не публиковался.

«Поручения указывают на наиболее проблемные направления борьбы с ВИЧ в РФ», — передает «Ъ».

Сообщается, что правительство до 1 июля 2020 года должно обеспечить разработку и утверждение новой стратегии по борьбе с заболеванием до 2030 года с учетом рекомендаций ВОЗ. Глава государства также потребовал увеличить охват антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».

Напомним, по данным Роспотребнадзора, в России официально зарегистрировано около одного миллиона ВИЧ-инфицированных. Чтобы помочь им, Минздрав РФ закупит препараты для лечения вируса иммунодефицита и гепатитов B и C на общую сумму 15 млрд рублей.