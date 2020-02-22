Microsoft усложнила установку Windows 10

Вашингтон, 22 февраля. Корпорация Microsoft запретила использовать локальную учетную запись при установке Windows 10, что усложнило для пользователей процесс инсталляции операционной системы.

Как отмечает сайт DrWindows, при установке операционной системы Windows требует ввести логин и пароль учетной записи Microsoft, хотя раньше нужны были только данные обычной локальной учетной записи. Глобальная учетная запись может пригодиться при синхронизации аккаунтов Microsoft на новом компьютере, однако, в связи с нововведениями, при инсталляции «операционки» пользователям придется вводить вспомогательную информацию. При этом глобальная учетная запись необходима только для установки системы — по завершении процесса от нее можно избавиться. По отзывам юзеров, теперь единственный способ обойти процедуру ввода данных учетной записи Microsoft — установка Windows без подключения к Сети.

Ранее пользователи Windows 7 столкнулись с рядом проблем. Напомним, Microsoft выпустила финальное обновление этой операционной системы в январе и прекратила ее поддержку. После выпуска обновлений пользователи стали жаловаться на баг — на рабочем столе вместо обоев отображался только черный фон. В Microsoft проблему быстро устранили. Позже юзеры столкнулись с еще одной проблемой: система не давала перезагрузить или выключить компьютер. При попытке отключить устройство всплывало сообщение об ошибке: «У вас нет прав на выключение этого компьютера».