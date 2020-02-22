Шеф-повар рассказал, каким блюдом можно удивить мужчину на 23 февраля

Москва, 22 февраля. В преддверии Дня защитника Отечества шеф-повар кулинарной студии Open kitchen Антон Калер рассказал, каким блюдом удивить мужчину в праздничный ужин. По словам специалиста, в этот день можно на время забыть про диетическую низкокалорийную еду и позволить себе излишества.

На завтрак Калер советует заменить привычные сосиски острыми колбасками, а бутерброды – необычным сэндвичем. Например, французскими «крок-мадам» или «крок-месье». Кроме того, шеф-повар предлагает обратить внимание на клаб-сэндвичи. Кроме того, хорошим началом праздничного дня будет трехслойный сэндвич с куриной грудкой, с листьями салата, майонезом или творожным сыром и с жареным беконом.

«На завтрак можно сделать очень интересные омлеты: испанский омлет-тортилью, который готовят с картофелем, или сделать яичный мусс», – советует шеф-повар.

Во время праздничного обеда он советует обратить внимание на мясо. Например, хорошим решением будет приготовить стейк или пожарить вкусные шашлыки на природе, сообщает радио Sputnik.

«Если уходить в изысканную кухню, то, наверное, можно сделать что-нибудь из итальянской, например, равиоли, но не обычные, а с сырным соусом», – поясняет специалист.

В качестве десерта Антон Калер предлагает рассмотреть блюда с добавлением алкоголя – ромовую бабу или коньячные бисквиты «Пьяная вишня». Или же можно устроить сюрприз и подарить «пивной торт» – банку пенного напитка, украшенную под торт, советует он.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какую погоду ждать жителям Москвы в День защитника Отечества. По прогнозу, в столице ожидается дождь, мокрый снег и плюсовая температура, сообщает «Газета.ru».