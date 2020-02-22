Украинка «ожила» после констатации ее смерти и подготовки похорон

Киев, 22 февраля. Украинская пенсионерка Ксения Дидух «ожила» после клинической смерти. Женщина пришла в себя после того, как врачи констатировали ее смерть, а родственники — подготовили похороны.

По данным СМИ, инцидент произошел в Винницкой области. В сюжете телеканала ТСН отмечается, что женщина на протяжении 10 часов не подавала признаков жизни, и врачи констатировали ее смерть.

«Родственники Ксении Дидух уже приготовились к погребению, заказали отпевание, поминальный обед и выкопали могилу. Как вдруг — покойница ожила», — передает телеканал.

По словам одного из врачей, перед констатацией смерти доктора провели над женщиной все необходимые манипуляции: искали пульс, сняли кардиограмму и мерили давление. Пенсионерка, очнувшись после клинической смерти, начала смеяться и шутить над врачами.

Осенью 2019 года СМИ сообщали об инциденте в США: осужденный на пожизненное лишение свободы американец Бенджамин Шрайбер потребовал освобождения, потому что успел перенести клиническую смерть. Суды двух инстанций не согласились с доводами заключенного. По их мнению, Шрайбер или все еще жив — в этом случае он должен остаться в тюрьме, — или он мертв, и в этом случае само обращение в суд является абсурдным.