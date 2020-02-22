Жительница Украины устроила скандал из-за педиатра, говорящего по-русски

Киев, 22 февраля. В городе Вишневое Киевской области местная жительница устроила скандал из-за педиатра, которая отказалась говорить с ней на украинском языке. Возмущенная женщина планирует идти в суд.

Горожанка Анастасия Нуца привела на осмотр свою дочь. Когда врач осматривала ребенка, женщина несколько раз попросила медика говорить по-украински. Специалист перевела несколько фраз, однако после все же продолжила изъясняться на русском. Такой подход не устроил посетительницу, и она направила жалобу в министерство здравоохранения.

В ответ на это заместитель директора поликлиники пояснила, что с педиатром провели «беседу» и после инцидента врач ушла на больничный. Однако руководство медучреждения пояснило, что переучить специалиста с 36-летним стажем работы невозможно, сообщает РИА Новости.

Однако на этом возмущенная женщина решила не останавливаться. В настоящее время она уже подготовила официальное письмо руководству учреждения и собирается подавать иск в суд.

Ранее скандал на почве использования русского языка устроила украинская детская писательница Лариса Ницой. Она раскритиковала участников и членов жюри национального отбора на конкурс «Евровидение-2020» за использование русского языка. По мнению Ницой, одна из артисток пренебрежительно относится к родному украинскому, пишет «Газета.ru».

Напомним, в феврале в Киеве местный стоматолог Ирина Козак-Кедич заявила, что собирается лечить русскоязычных пациентов только в том случае, если они выучат украинский язык. На приеме она собирается делать вид, что не понимает русского.