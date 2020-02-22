Зеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах». События дня. ФАН-ТВ

Зеленский ополчился на «вирусологов в спортивных костюмах» Любопытную оценку дал президент Украины Владимир Зеленский недавним событиям в Новых Санжарах. Лидер страны выложил свое обращение в соцсетях и рассказал, что кое-кто сознательно сеял панику среди людей. Причем Зеленский уточнил: речь идет об «известных миру вирусологах в спортивных костюмах». Напомним, в Полтавской области разгорелись протесты из-за китайского коронавируса. Дело в том, что ранее из города Ухань, эпицентра эпидемии, эвакуировались 73 человека — в основном это украинцы, которых доставили на карантин в поселок Новые Санжары. Но местные жители восприняли эту новость агрессивно, устроив погромы и беспорядки. Зеленский призвал наказать зачинщиков акции, а вчера даже посетовал на то, что Украина этими событиями частично напомнила ему эпоху Средневековья.

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе Трудное положение дел в Идлибе — вновь предмет диалога для России и Турции. Лидеры стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили сирийский вопрос. Наш президент сделал особый акцент на том, что в регионе по-прежнему действуют экстремистские группы, в то время как одна из задач — это сохранить суверенитет арабской республики. Путин и Эрдоган договорились усилить диалог на уровне российских и турецких ведомств, особенно военных. Напомним, что террористы атакуют мирных жителей в провинции Идлиб, а сирийские войска дают отпор боевикам. Но это сопровождается столкновениями с протурецкими силами, которые также находятся в регионе. На этом фоне Эрдоган не раз грозил начать здесь новую военную операцию, но сейчас заявил, что от сочинских соглашений по мирному урегулированию не отказывается.

Евросоюз не согласовал семилетний бюджет Сложная ситуация нависла и над Евросоюзом, но уже финансовая. Страны альянса не согласовали бюджет ЕС до 2027 года. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите в Брюсселе. Болезненным ударом стал Brexit — из-за него в смете образовалась гигантская дыра свыше $50 млрд. А другие европейские страны не горят желанием покрывать эти расходы, но, конечно, хотят сохранить финансирование для своих важных программ. Напомним, что 31 января Великобритания покинула ЕС, но в то же время будет платить ему взносы до конца года. После этого «европейская семья» останется без одной из крупнейших своих экономик. Как решится эта проблема, ясности пока нет.