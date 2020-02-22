Шувалов предложил пересмотреть в Конституции РФ понятие предпринимательства

Москва, 22 февраля. Руководитель Внешэкономбанка Игорь Шувалов предложил рабочей группе по поправкам в конституцию внести в главный закон страны определение предпринимательства как деятельности, которая связана с образованием ценностей.

Соответствующее заявление Шувалов сделал во время пленарного заседания конференции «Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика». Он напомнил, что само понятие предпринимательства было определено в России еще в 1991 году специальным законом, а в 1994 году в первой части гражданского кодекса. Однако с тех пор многое изменилось и получение прибыли уже не считается основным признаком предпринимательской деятельности.

«Это ценная деятельность, и люди, осуществляющие предпринимательскую деятельность, — передовой класс тех, кто создает новую Россию», – заявил Шувалов.

При этом он отметил, что в законе в целом отсутствует четкое определение предпринимательства, хотя оно необходимо при коммуникации на рынке.

Напомним, ранее Федерация независимых профсоюзов предложила закрепить в Конституции РФ ежегодную индексацию заработных плат. При этом учитывается, что повышение должно производиться на уровень инфляции, сообщает «Газета.ru».