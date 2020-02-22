Жители Китая пристыдили украинцев, протестовавших против эвакуации сограждан из Уханя

Пекин, 22 февраля. В Китае читатели новостного портала Toutiao осудили поступок жителей поселка Новые Санжары в Полтавской области Украины. Там местные вышли на протесты из-за эвакуированных сограждан, которых доставили к ним в населенный пункт из охваченного эпидемией коронавируса китайского города Ухань.

Об эвакуации граждан Украины из Китая и последующей реакции их соотечественников написало местное издание и вскоре публикация вызвала широкое обсуждение в Сети. Граждане Китая назвали такое поведение украинцев постыдным.

«Эпидемия отражает человеческую природу», «Украинцам не нужно так относиться к своим эвакуированным соотечественникам. Эти люди просто слишком жестоки», «Крайне позорное и неразумное поведение перед лицом эпидемии», – цитирует РИА Новости читателей портала Toutiao.

Накануне у санатория в Полтавской области, куда накануне прибыла колонна автобусов с эвакуированными из Китая из-за коронавируса украинцами, начались столкновения митингующих с полицией. Протестующие закидывали камнями прибывшие машины.

Для обеспечения безопасности граждан, в поселок были направлено 400 силовиков. После этого правительству удалось взять ситуацию под контроль. Позже президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором отметил, что все заказчики и организаторы протестов будут наказаны, пишет «Газета.ru».