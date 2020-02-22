Поезд Киев – Москва стали самым прибыльным для Украины

Киев, 22 февраля. Международный поезд, следующий по направлению из Киева в Москву, оказался самым прибыльным для Украины. В 2019 году он принес акционерному обществу «Укрзализныця» 145,2 миллиона гривен (380,2 миллиона рублей).

Всего по данному направлению пассажирам было предложено 338 тысяч мест, однако реализовано из них было лишь 253 тысячи.

На втором месте среди международных направлений также оказался поезд, следующий в Россию. Прибыльность состава, отправляющегося из Кривого Рога в Москву, составила 95,7 миллиона гривен. Третьим по популярности оказался поезд, едущий из Одессы в Москву. Его выручка составила 54,9 миллиона рублей. На четвертом месте и пятом расположились направления Одесса – Перемышль и Киев – Санкт-Петербург, принесшие АО 22,2 миллиона и 16 миллионов гривен соответственно.

Внутри страны украинцы чаще всего ездят из Киева в Львов, из Днепропетровск в Киев, из Харькова в Киев и из Киева в Запорожье.

В целом, по итогам работы 2019 года убыток от пассажирских перевозок на дальнем сообщении составил 6,5 млрд гривен, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрзализныця».

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена. По его словам, «Укрзализныця» на 90% истощена, пишет «Газета.ru».