Бузова «сменила» в соцсетях Манукяна на Батрутдинова 

Москва, 22 февраля. Пропажа постов с фотографиями Давида Манукяна с личной страницы Ольги Бузовой встревожила поклонников. Масло в огонь подливает сама певица, размещая у себя на странице фотографии с комиком Тимуром Батрутдиновым.

Как сообщает агентство OAnews, при анализе Instagram-аккаунта певицы выяснилось, что Манукян у нее на странице не «появлялся» после дня ее рождения и его трогательных признаний в глубоких чувствах.

С другой стороны, на странице появилось теплое поздравление Бузовой в адрес Батрутдинова в день его рождения.

Поклонники певицы почти уверены, что никакой свадьбы с Манукяном не будет. Словно в подтверждение этой догадки Бузова опубликовала репетицию новой песни, в которой звучат такие слова: «это была вовсе не любовь, а просто хайп». И, поскольку Бузова неоднократно заявляла, что все ее песни автобиографичные, некоторые фанаты стали подозревать, что вся история со свадьбой была очередным пиаром.

Отметим, ранее над Манукяном стали смеяться в Сети из-за его многочисленных комплиментов возлюбленной. Например, недавно он назвал Бузову «королевой», а интернет-пользователи посчитали его «каблуком» и обвинили в подлости, подхалимстве и меркантильности. По их мнению, блогер пиарится на имени звезды.

14 февраля Бузова выложила в Instagram эротическое фото, показав какой «подарок» она подарит своему возлюбленному. Девушка нарядилась в костюм медсестры, явно предназначенный для сексуальных ролевых игр. Эротический образ создает короткое белое платье, надетое на голое тело, медицинская шапочка с ярко выделенным крестом и белые чулки.