NYT сообщила, что пилот Boeing мог намеренно обмануть FAA

Нью-Йорк, 22 февраля. Американская газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что пилот компании Boeing Марк Форкнер мог специально ввести в заблуждение Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Эксперт мог умолчать об ошибках в работе программы MCAS при тестировании новой модели самолета 737 MAX.

За последние годы данная модель Boeing часто терпела крушения. Например, 29 октября 2018 года в Индонезии подобный самолет через 13 минут после взлета упал в море. В катастрофе погибли 189 человек. После, в марте 2019 года, Boeing-737 MAX потерпел крушение в Эфиопии, жертвами стали 157 человек.

После ряда катастроф около 20 стран запретили пролет данной модели самолетов над своей территорией, а авиакомпании на время расследования отказались от эксплуатации данного самолета. На данный момент известно, что одной из причин падений могла быть неисправность в работе системы коррекции маневрирования (MCAS).

По данным New York Times, прокуроры при общении с сотрудниками Boeing интересовались, мог ли Форкнер умышленно вводить в заблуждение регулятора. При этом уточняется, что в 2016 году Форкнер рассказывал коллегам, что данная система имеет ряд проблем, которые были выявлены при тестировании на авиасимуляторе, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в конце 2019 года эксперты выяснили, что в сертификации самолета имеются недочеты. Например, важная информация о MCAS была представлена FAA не полностью.

Напомним, ранее американская компания Boeing начала проверку 400 новых самолетов. Причиной тому стало то, что в топливном баке одного из них нашли мусор, пишет «Газета.ru».