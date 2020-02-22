США опустились до бульварной прессы, обвиняя Россию в кибератаках против Грузии

Вашингтон, 22 февраля. США предпочитают «запустить сенсацию», как бульварная пресса, а не соблюдать нормы международного права. Так посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало обвинения в адрес России в кибератаках на Грузию, которые поддержали Соединенные Штаты.

«Разочарованы, но не удивлены очередными бездоказательными обвинениями в адрес России в связи с якобы кибернападением на Грузию в октябре 2019 года. Вызывает сожаление, что когда-то славившиеся высоким профессионализмом американские дипломаты все чаще в своей работе прибегают к методам бульварных журналистов. Главное для них — запустить сенсацию», — говорится в заявлении.

В диппредставительстве выразили сожаление тем фактом, что Штаты «все реже вспоминают о том, что есть нормы международного права», согласно которым обвинения в адрес другого государства необходимо подкреплять доказательствами.

«Россия готова к экспертному диалогу по всем актуальным вопросам международной повестки дня. Обеспечение информационной безопасности — в их числе», — заявляют российские дипломаты.

Напомним, МИД Грузии ранее обвинил военных РФ в кибератаках, целью которых был якобы подрыв национальной безопасности страны. Это, по заявлению Тбилиси, произошло осенью 2019 года. Позицию Тбилиси также поддержал ряд западных стран. Соединенные Штаты, по словам госсекретаря Майкла Помпео, предложат помощь Грузии по расширению ее возможности защищаться от приписываемых России кибератак.

Член комитета по международным делам Госдумы Антон Морозов назвал заявление МИД Грузии о «российских кибератаках» попытками снизить уровень пророссийских настроений в Грузии. По его словам, «российская разведка в данном случае приплетена лишь для придания «звучности» нападкам грузинской власти». Антон Морозов считает, что заявление официального Тбилиси является наглядным примером информационной атаки на Россию.

Он обратил внимание на то, что проводимые опросы постоянно показывали, что большинство жителей Грузии выступают за формирование дружеских отношений с Россией, однако «чиновники в Тбилиси делают все, чтобы искусственно разделить два народа и противопоставить их».