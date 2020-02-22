Первый случай гибели из-за коронавируса зарегистрирован в Италии

Рим, 22 февраля. В Италии первый человек скончался в результате заражения новым типом коронавируса COVID-19. По информации местных СМИ, умер 78-летний мужчина, который был госпитализирован под городом Падуя.

Кроме мужчины с жалобой на высокую температуру обратилась его пожилая жена. Наличия у супружеской пары заболевания до последнего момента медики окончательно подтвердить не могли.

Смерть итальянца стала вторым летальным исходом заражения коронавирусом в Европе. Ранее во Франции скончался китайский турист, прибывший из города Ухань, который стал эпицентром заболевания, сообщает РИА Новости.

В пятницу, 21 февраля, в области Ломбардия, расположенной на севере Италии, были зафиксированы 8 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших увеличилось до 17. Сообщается, что большинство заболевших – это санитары и медперсонал больницы в Кодоньо. На данный момент в карантин помещены 250 человек, которые контактировали с заболевшими.

Напомним, что вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа COVID-19, произошла в Китае в конце прошлого года. На сегодняшний день от коронавируса погибло уже более 2,3 тыс. человек. ВОЗ назвала вспышку чрезвычайным происшествием глобального масштаба. Ученые полагают, что источником распространения стали летучие мыши, которые являются элементом китайской кухни.

В настоящее время китайские фармакологи пытаются разработать вакцину против инфекции, однако ее испытания начнутся не раньше апреля. Некоторые образцы китайских вакцин уже тестируют на животных.