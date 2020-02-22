Финалистка «Холостяка» Короткова тайно сыграла свадьбу

Москва, 22 февраля. Бывшая участница шоу «Холостяк» Виктория Короткова не афиширует подробностей личной жизни. Однако главную тайну модели раскрыл гламурный сводник Петр Листерман: девушка вышла замуж сразу после шоу.

Короткова прославилась после участия в шестом сезоне шоу «Холостяк», женихом в котором выступал певец Егор Крид. В финале артист отдал свое предпочтение не Виктории, а ее сопернице Дарьи Клюкиной.

Короткова же получила другой «приз»: известность и удачный брак. Об этом в YouTube-шоу «Ходят слухи» заявил главный специалист по VIP-знакомствам Петр Листерман.

«Она, к сожалению, сразу вышла замуж после «Холостяка», так что теперь нужно ждать, пока разведется. Она хорошая девушка, но не очень умная», — отметил Листерман.

Модель же предпочитает хранить имя избранника в тайне и не комментирует слухи о свадьбе. При этом она попадала в объективы камер с кольцом с внушительных размеров камнем.

В конце прошлого года стало известно, что победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж. Как передавала «Газета.ру», избранником Клюкиной стал 39-летний Владимир Чопов, топ-менеджера медиахолдинга «Газпром-Медиа» и заместителя гендиректора ТНТ. Девушка также рассказала, что помимо основной церемонии бракосочетания, пара планировала путешествие в Италию.