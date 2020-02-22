Facebook не обнаружил доказательств приписываемой РФ поддержки Сандерса в США

Вашингтон, 22 февраля. Сотрудники компании Facebook не обнаружили каких-либо свидетельств того, что Москва якобы пытается оказать содействие предвыборной кампании сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия якобы пытается помочь Сандерсу на выборах президента США-2020. О каком именно содействии идет речь, издание не уточнило. Американские чиновники в последние годы неоднократно голословно утверждали, что лица, якобы связанные с Москвой, оказывали влияние на выборный процесс в США с помощью социальных сетей.

Позднее агентство Reuters сообщило, что в Facebook не получали информации, которая бы свидетельствовала о том, что указанные попытки имели место.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, Сандерс одержал победу на предварительных выборах кандидатов от Демократической партии (праймериз) в штате Нью-Гемпшир. Он победил с перевесом приблизительно в 1,5%. Эти цифры могут показаться неубедительными, но только не в США, где точное превосходство на 0,1% считается гарантированной и не подлежащей обсуждению победой.

Стоит отметить, что Сандерс официально не состоит в Демократической партии, но на праймериз идет как ее представитель. Дело в том, что существует процедура, согласно которой любой независимый член Конгресса может принести клятву верности Демократической партии и участвовать во всех ее мероприятиях, вплоть до выдвижения в качестве кандидата на пост президента. Данная клятва гарантирует поддержку партии и требует повиноваться ее решениям.