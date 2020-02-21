حصاد أخبار سوريا في 21 فبراير/شباط: الكرملين يشعر بالقلق إزاء الوضع في إدلب وأردوغان يصف الوضع في إدلب بـ"الحرب"

سوريا-21 فبراير. وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوضع الحالي في محافظة إدلب السورية بالحرب، وقامت قوات الحكومة السورية، بمساعدة قوات الدفاع الوطني، بتصفية أكثر من 250 إرهابي خلال صد الهجوم الجهادي بالقرب من بلدة النيرب في محافظة إدلب

الجيش السوري يقضي على أكثر من 250 مسلحا أثناء صد هجومهم في إدلب

قتلت قوات الحكومة السورية، بمساعدة قوات الدفاع الوطني أكثر من 250 إرهابي خلال صد هجوم الإرهابيين بالقرب من بلدة النيرب في محافظة إدلب، كما نقلت قناة "الحدث" التلفزيونية

وصد الجيش السوري عدة محاولات من قبل العصابات للاستيلاء على مواقعها على خط الجبهة النيرب-سراقب. كما تم تدمير عشرات المركبات المدرعة للإرهابيين.

في وقت سابق، ذكرت قناة الجزيرة التلفزيونية أن هجمات الجهاديين كانت مدعومة من قبل القوات التركية. وفقا للقناة ، في بعض المناطق ، شاركت القوات التركية الخاصة بدعم من الدبابات مباشرة في الهجوم

مركز المصالحة ينفي نزوح مئات الآلاف من إدلب إلى الحدود التركية

نفى مركز المصالحة الروسي في سوريا الأنباء التي تم تداولها حول نزوح "مئات آلاف" المدنيين من محافظة إدلب إلى الحدود السورية التركية بسبب عمليات الجيش السوري ضد الإرهابيين

وأكد المركز أنه لا توجد بيانات مؤكدة حول نزوح "حوالي المليون" شخص من منطقة خفض التصعيد إلى الحدود السورية-التركية.

وتابع المركز "جميع شرايين النقل الرئيسية في إدلب تعمل بشكل طبيعي، الأمر الذي أتاح لتركيا نقل القوات العسكرية إلى أراضي منطقة خفض التصعيد.

الكرملين يعرب عن قلقه إزاء الوضع في إدلب

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي إن الوضع في محافظة إدلب السورية يثير القلق

وردا على سؤال الصحفي، أشار بيسكوف إلى أن الوضع في المنطقة غير مستقر، لكن الكرملين لا يفقد الأمل في حل الوضع بالجهود الدولية

وقال بيسكوف "الوضع في إدلب مقلق، فهو يسبب قلقا عميقا، هذا موضوع للنقاش بين الجانبين التركي والروسي. وأضاف بيسكوف "لا نود التحدث عن السيناريو الأسوأ".

كما أعرب بيسكوف عن ثقته في أن الجيش العربي السوري سيواصل محاربة الإرهاب

أردوغان يصف الوضع في إدلب بـ"الحرب"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه من الممكن وصف الوضع الحالي في محافظة إدلب السورية بـ"الحرب".

أكد الرئيس التركي أن أنقرة ستحافظ على وجودها العسكري في المنطقة.

وصرح أردوغان أن "ما يحدث في إدلب يمكن وصفه بكلمة "الحرب"، مضيفا "قد بدأنا بالفعل أعمالنا هناك

ويذكر أنه في 20 فبراير/شباط، هاجم الطيران الروسي فضائل الإرهابيين الذين اقتحموا مواقع الجيش العربي السوري في منطقة كميناس والنيرب في إدلب

ووفقا للمركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة فقد دمرت قوات الفضاء الروسية دبابة وست مركبات مشاة قتالية وخمس سيارات مزودة بأسلحة كبيرة.