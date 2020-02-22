Калашников назвал главное достоинство законопроекта об упрощенном гражданстве

Москва, 22 февраля. Законопроект об упрощении процедуры получения российских паспортов для граждан Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана может помочь решить демографическую проблему, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Главное достоинство законопроекта — то, что не надо отказываться от того гражданства, которое ты имеешь», — сказал Калашников в беседе с URA.RU.

По словам парламентария, в список стран, на которых распространяется этот закон, вошли те, в которых проживает наибольшее число наших соотечественников. Калашников не исключил, что список может быть расширен в будущем.

По мнению депутата, законопроект поможет решить демографическую проблему и поспособствует репатриации.

Отметим, 12 февраля Госдума приняла во втором чтении правительственный проект об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это упрощает процедуру получения гражданства России и избавляет от бюрократической волокиты русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик, которые уже проживают на территории России.

Позднее Калашников уточнил, что законопроект касается Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана. В законопроекте, передавал RT, не будет требоваться пятилетнего срока пребывания для того, чтобы получить гражданство РФ. Также гражданам перечисленных стран «не надо будет доказывать материальное положение».