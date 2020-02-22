Зеленский обвинил в погромах в Новых Санжарах «вирусологов в спортивных костюмах»

Киев, 22 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику» в Новых Санжарах, где вспыхнули беспорядки из-за эвакуированных из Китая украинцев.

Зеленский в видеообращении, опубликованном в Facebook, заявил, что речь идет об «известных миру вирусологах в спортивных костюмах». При этом он добавил, что понимает, почему у местных жителей происходящее вызвало обеспокоенность.

По словам главы государства, заказчики и организаторы этой «дикости» должны понести ответственность.

Видеообращение президента уже прокомментировал депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин. Он подчеркнул, что в речи Зеленского не было сказано ни слова, что «ответственность за все это должны понести министр здравоохранения, кабмин и его глава, глава СБУ, который «проспал эту ситуацию», передавала «Газета.ру». Он отметил, что сам Зеленский также обязан «был извиниться за то, что он допустил это все».

Напомним, 20 февраля на Украину прибыл самолет с 45 украинцами и 27 иностранцами. Эвакуированных доставили в санаторий, который находится в поселке Новые Санжары Полтавской области. Однако своих соотечественников местные жители встретили массовыми протестами, они забросали автобусы с прибывшими из Китая украинцами камнями, передавал RT.

Комментируя беспорядки в Новых Санжарах, депутат президентской партии «Слуги народа» Максим Бужанский заявил, что ему «никогда в жизни не было так стыдно». Парламентарий посетовал, что Украина больна «вирусом пещерности».