Пентагон потренировался «наносить» ядерный удар по России

Вашингтон, 22 февраля. США провели «небольшие» учения на случай российского ядерного удара по Европе, сообщил представитель Пентагона. По сценарию учений, США наносили ядерный удар по РФ.

Как уточнил представитель оборонного ведомства, согласно сценарию учений, была рассмотрена «внештатная ситуация в Европе, где идет война с Россией, и Россия решает ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО». Согласно правилам, в таком случае сначала вмешивается министр обороны, затем президент.

В рамках учений была отработана реакция США, которая предполагает «ядерный удар против России». По словам представителя Пентагона, глава оборонного ведомства Марк Эспер выяснил, как США могли бы реагировать в подобной ситуации.

К учениям также привлекались представители Конгресса, чтобы в дальнейшем иметь представления о том, как «происходит общение во время ядерного кризиса».

Отметим, ранее стало известно, что в Пентагоне заявили о необходимости модернизации ядерной триады на фоне развития новейших российских гиперзвуковых ракет «Авангард». По словам замглавы Пентагона по закупкам и техническому обеспечению Алана Шаффера, США следует уделить внимание модернизации ядерной триады, в числе которой стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные авианосцы. Вдобавок к этому российское гиперзвуковое оружие он назвал угрозой для Вашингтона. Он подчеркивает, что ракетные комплексы типа «Авангард» создают давление на оборону США и на ядерную триаду страны.

Член комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин в беседе с Федеральным агентством новостей выразил мнение, что повышенное внимание к российскому гиперзвуковому оружию со стороны Соединенных Штатов связано с «состоянием шока» Пентагона по причине наличия его у России. При этом парламентарий подчеркнул, что в Пентагоне специально трактуют разработку современных вооружений российским военно-промышленным комплексом как вызов Вашингтону.