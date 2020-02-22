Каца и его сторонников исключили из «Яблока»

Москва, 22 февраля. Федеральное бюро партии «Яблоко» исключило сооснователя фонда «Городские проекты» Максима Каца, а также 15 его сторонников за нанесение партии политического ущерба, сообщает пресс-служба политсилы.

Деятельность группы Каца в партии назвали неприемлемой.

«Кац и его группа привнесли в «Яблоко» то, чего в нем никогда не было и быть не должно: деление членов партии на «своих» и «чужих», неуважительное, презрительное отношение к оппонентам внутри партии, нередко переходящее в откровенное хамство, оскорбительные высказывания в адрес однопартийцев в социальных сетях и внутренних чатах, неэтичные поступки», — говорится в заявлении политсилы.

В партии подчеркнули, что такое поведение Каца отвлекает «силы от политической работы на бесплодные и бесконечные склоки». Критике подверглись и сторонники Каца, которые, по мнению руководства «Яблока», не являются самостоятельными политиками, а «постоянно получают инструкции о том, за какое решение голосовать, какой тактики придерживаться в дискуссии».

«По существу Кац пытается организовать внутри партии секту с собой во главе», — подчеркивается в заявлении.

Напомним, в конце прошлого года новым председателем партии «Яблоко» был избран Николай Рыбаков. Как передавала «Газета.ру», он победил на выборах председателя, набрав 69 голосов. Рыбаков сменил на посту Эмилию Слабунову, которая возглавляла «Яблоко» с 2015 года.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что борьба за власть внутри московского РОДП «Яблоко» и объявление выборов председателя столичного отделения нелегитимными доказали наличие раскола в политическом объединении, а также поставили под сомнение правомочность выбора на должность Николая Рыбакова.