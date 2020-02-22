WSJ сообщил о планах Саудовской Аравии без участия РФ сократить добычу нефти

Нью-Йорк, 22 февраля. Американская деловая газета The Wall Street Journal заявила о том, что Саудовская Аравия хочет сократить добычу нефти, даже если Россия на встрече стран ОПЕК+ откажется от усиления действующих ограничений. Сообщается, что для этого Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ сократят добычу собственными силами на 300 тысяч баррелей в сутки.

Первоначально идею сократить объем добываемого ресурса выдвинула Саудовская Аравия из-за вспышки коронавируса в Китае. Предполагалось, что эпидемия грозит обрушить цены на топливо и цены на нефть. Техкомитет ОПЕК+ посоветовал странам-участницам увеличить сокращение добычи нефти еще на 600 тысяч б/с. Однако Россия данное предложение не поддержала и решила взять время на дополнительные консультации, сообщает ТАСС.

По информации СМИ, Саудовская Аравия пришла к выводу о том, что необходимо сократить добычу нефть без участия РФ, и уже договорилась об этом с двумя другими странами. Однако чиновники из ОПЕК данную информацию не подтвердили.

Напомним, встреча ОПЕК+ запланирована на 5-6 марта. Вместе с тем, Саудовская Аравия предложила собраться раньше графика. Предположительно, для принятия решения относительно дополнительного снижения добычи и падения цен на фоне эпидемии коронавируса в Китае, пишет «Газета.ru».