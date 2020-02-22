Гаагский суд подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы

Киев, 22 февраля. Международный арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию по делу о претензии Украины к России. Трибунал отклонил позицию Москвы о том, что он не обладает юрисдикцией в отношении дела Киева и постановил, что рассмотрит претензии, в том числе связанные с «нарушениями» Россией Конвенции ООН по морскому праву в Керченском проливе и Азовском море.

По мнению Киева, Россия якобы «пренебрегла мерами по защите окружающей среды» и «нанесла ущерб международному судоходству», в том числе путем строительства Керченского моста, преследования международного судоходства и «захвата» украинских самоподъемных буровых установок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

При этом, трибунал заявил, что не будет рассматривать часть претензий, касающихся прав Украины как прибрежного государства в водах вблизи Крыма.

«Трибунал пришел к выводу, что он не обладает юрисдикцией в отношении этих претензий, поскольку он не уполномочен рассматривать вопросы, касающиеся суверенитета над Крымом», – сообщает МИД Украины.

Напомним, ранее депутат Руслан Бальбек заявил Федеральному агентству новостей, что Киев на сегодня встал на путь голословных обвинений и неадекватных требований к РФ. По его мнению, политики уже соревнуются между собой в требованиях, которые они выдвигают Москве.