США ужесточают экспортный режим с Россией под предлогом «дела Скрипалей»

Вашингтон, 22 февраля. Вашингтон ужесточит экспортный режим в отношении России. Новые ограничения коснутся сферы ядерного нераспространения, ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба Министерства торговли США.

В документе ведомства уточняется, что решение приняло Бюро промышленности и безопасности (BIS). Экспортный режим пересмотрен для всех групп стран, чтобы привести его в соответствие с внешней политикой и нацбезопасностью США.

Изменения затрагивают экспорт и реэкспорт товаров, связанных с такими областями, как ядерное нераспространение, ракетные технологии, распространение химического и биологического оружия. Экспортерам США теперь придется получать лицензию на некоторые товары из этих областей.

«Заявки на выдачу лицензий будут рассматриваться исходя из презумпции отказа», — подчеркивается в документе.

Такое решение в документе объясняется тем, что США «серьезно воспринимают использование Россией нервно-паралитического вещества «Новичок».

Напомним, в начале марта 2018 года граждане РФ Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери. Согласно версии британских следователей, к отравлению Скрипалей химическим веществом под названием «Новичок» причастна российская сторона, Москва это категорически отрицает.

После инцидента в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата. Москва опровергла какую бы то ни было причастность России к данному делу. Президент России Владимир Путин назвал Скрипаля шпионом, предателем Родины, при этом указав, что травить его было не за что, передавала «Газета.ру».

В интервью американскому режиссеру, обладателю «Оскара» Оливеру Стоуну Путин рассказал, что Скрипаля не хотели травить ни британские спецслужбы, ни, тем более, Россия, просто кому-то в Лондоне нужен был повод для создания международной напряженности.

Дело Скрипалей стало поводом для США и Британии ввести против России очередные санкции, которые позднее расширялись уже неоднократно продлевались. К примеру, как передавал RT, в октябре прошлого года Евросоюз продлил санкции против четырех россиян, якобы причастных к инциденту в британском Солсбери.

Меры, которые будут действовать до 16 октября 2020 года, запрещают обвиняемым Брюсселем «сотрудникам ГРУ» въезжать в страны ЕС и замораживают их активы в европейских банках. В Госдуме отметили, что, если бы Лондон согласился на участие Москвы в расследовании, российские спецслужбы смогли бы разоблачить выдвинутые обвинения.