Макрон считает, что конфликт в Идлибе может обернуться новым миграционным кризисом

Париж, 22 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение, что боевые действия в сирийской провинции Идлиб могут обернуться для Европы новым миграционным кризисом. Вместе с тем, ранее ЦПВС опроверг заявления о «сотнях тысяч» беженцев из Идлиба.

По словам Макрона, возможное число потенциальных беженцев может достигать 2 миллионов человек.

«Я говорил с рядом неправительственных организаций, они оценивают в 2 млн число лиц, которые находятся там в крайне опасной ситуации или стали беженцами», – пояснил Макрон.

Кроме того, он заявил, что правительство Франции и Германии настаивают на немедленном перемирии и возобновлении политического диалога в Сирии. По мнению Макрона, сложившаяся ситуация в провинции Идлиб может угрожать неконтролируемой эскалацией. Он также призвал стороны конфликта к прекращению огня и проведению четырехсторонней встречи России, Турции, Франции и Германии в Стамбуле, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии опровергли информацию о том, что к сирийской-турецкой границе якобы бегут «сотни тысячи» местных жителей. В ЦПВС напомнили, что, как только обстановка в Идлибской зоне деэскалации начала обостряться, Россия начала круглосуточный мониторинг гуманитарной ситуации.

20 февраля российский ЦПВС сообщил, что боевики протурецких бандформирований прорвали оборону армии Сирии в районе Кминаса и Найраба. При поддержке ВКС РФ сирийским войскам удалось отбить атаки противников.

В беседе с Федеральным агентством новостей, востоковед и публицист Андрей Онтиков высказал мнение, что такие действия Турции и жесткая риторика Эрдогана являются «игрой мускулами» и повышением ставок перед возможными переговорами.