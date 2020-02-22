Разин рассказал, как судится против Шатунова, Лещенко и Малахова

Санкт-Петербург, 22 февраля. Продюсер музыкальной группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал об оскорблениях в его адрес со стороны Льва Лещенко и непростых отношениях с певцом Юрием Шатуновым.

В интервью телеканалу «78» Разин рассказал, из-за чего у него испортились отношения с бывшим солистом «Ласкового мая». По его словам, будучи правообладателем песен группы он безвозмездно разрешал Шатунову их исполнять. Теперь же директор певца решил не заключать официальный договор с ООО «Честная музыка», которое является правообладателем песен. Это грозит серьезными рисками для самого Шатунова.

Он обратил внимание на тот факт, что теперь организаторам концертов грозят многомиллионные штрафы, которые Шатунов не осилит. А значит будет арестовано его имущество.

«Никто ему не запрещает петь, никто с ним не судится. Это он меня привлекает к каким-то судам. Я никогда на него в жизни в суд не подавал, за исключением того раза, когда он меня оскорбил», — поделился Разин.

Речь идет о скандале, разгоревшемся в эфире телепередачи «Привет, Андрей», когда Шатунов обвинил Разина в том, что тот работает под его фонограмму. По словам продюсера, у него есть экспертное заключение, которое опровергает все обвинения и доказывает, что Шатунов оболгал его.

В ответ, рассказал Разин, он подал иск к трем людям: Шатунову, Малахову и Льву Лещенко.

«Шатунов врет, что я пою под его фонограмму, Малахов поддакивает и Лев Валерьянович называет меня «латентным шизофреником». Я, естественно, обалдел: как я могу быть «латентным шизофреником»?» — объяснил свою обиду продюсер.

Прогнозируя возможные варианты окончания судебных споров, Разин отметил, что Лещенко в случае проигрыша «будет вынужден выйти на российское телевидение и принести публичные извинения», а также выплатить огромные штрафы организаторам за убытки.

При этом Разин признался, что ему лестно, когда его называют «королем судов».