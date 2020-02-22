Появилось видео авиаударов САА по протурецким боевикам в Сирии

Дамаск, 22 февраля. Государственное телевидение Сирии опубликовало видео, на котором запечатлены точечные удары правительственных войск Сирийской арабской армии (САА) по позициям террористов.

Авиаудар по боевикам протурецких бандформирований был нанесен в районе деревни Найраб. Огонь быть открыт в тот момент, когда террористы пытались захватить населенный пункт.

В четверг, 20 февраля, российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что протурецкие боевики при поддержке турецкой артиллерии прорвали оборону Сирийской арабской армии в районе Кминаса и Найраба. Отбить все атаки помогла поддержка ВКС РФ.

В настоящее время Идлиб остается единственной из четырех зон деэскалации, которую пока не смогла взять под контроль Сирийская арабская армия. При этом Турция, несмотря на свои обязательства в рамках международных соглашений, оказывает поддержку боевикам, усугубляя обстановку в Идлибе.