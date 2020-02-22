В Сети с иронией отреагировали на бегство главы Минздрава Украины из Новых Санжар

Киев, 21 февраля. Глава Министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, которая ранее выказала намерение провести карантин с эвакуированными из китайского города Ухань из-за коронавируса украинцами, сбежала из санатория в Новых Санжарах менее чем через сутки. В соцсетях эту новость встретили большим количеством ироничных шуток.

Как передает «Страна.ua», директор санатория Александр Блинов сообщил журналистам, что «госпожа министр выехала».

Он уточнил, что Скалецкая приехала в санатории до двух часов ночи. Она побеседовала с персоналом, а перед уходом пообещала вернуться в санаторий, чтобы пообщаться с эвакуированными из Китая гражданами и пройти процедуру обсервации.

Выяснилось также что санаторий «Новые Санжары» предоставит министру отдельный домик, где она будет жить. По словам Блинова, такие условия необходимы Скалецкой для работы.

В соцсетях новость о побеге министра из Новых Санжар вызвала массу ироничных шуток. Судя по комментариям в Twitter, мало кто верил, что Скалецкая действительно останется в карантине.

«Держит слово!!! Все, впрочем, как обычно у государства!!! Сам дал — сам взял обратно!» — иронизирует пользователь под ником @775420alek.

«Холопы увидели барыню. Холопы к повиновению приведены. Барышня уехала по своим барским делам. Холопам промыть двор и конюшню», — пишет @CPjBn9UJZTqL97q.

«Поняла, что в скафандре две недели не протянет», — шутит @aleksdeev78.

«Не перестаю РЖАТЬ над этим цирком, где директор клоун!» — прокомментировал @vshEOErvosTRQu8.

Напомним, массовые протесты вспыхнули в поселке Новые Санжары из-за решения киевских властей разместить в санатории в поселке эвакуированных из Китая граждан Украины в связи со вспышкой коронавируса COVID-2019, передавал RT. Еще до прибытия эвакуированных украинцев местные жители устроили беспорядки, выступая против размещения якобы «инфицированных» соотечественников.

20 февраля на Украину прибыл самолет с 45 украинцами и 27 иностранцами. Эвакуированных доставили в медицинский центр Национальной гвардии Украины. Местные жители забросали автобусы с прибывшими из Китая украинцами камнями.

Комментируя беспорядки в Новых Санжарах, депутат президентской партии «Слуги народа» Максим Бужанский заявил, что ему «никогда в жизни не было так стыдно». Парламентарий посетовал, что Украина больна «вирусом пещерности».

Схожую оценку происходящего в стране дал президент Украины Владимир Зеленский, передавала «Газета.ру». По словам Зеленского, такой поступок нельзя назвать человеческим. Он отметил, что его страну часто сравнивают с Европой, однако оказалось, что «в некоторых эпизодах, мы Европа эпохи Средневековья».