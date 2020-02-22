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В Сети с иронией отреагировали на бегство главы Минздрава Украины из Новых Санжар

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Глава украинского Минздрава сбежала от эвакуированных из Ухани сограждан

Киев, 21 февраля. Глава Министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, которая ранее выказала намерение провести карантин с эвакуированными из китайского города Ухань из-за коронавируса украинцами, сбежала из санатория в Новых Санжарах менее чем через сутки. В соцсетях эту новость встретили большим количеством ироничных шуток.

Как передает «Страна.ua», директор санатория Александр Блинов сообщил журналистам, что «госпожа министр выехала». 

Он уточнил, что Скалецкая приехала в санатории до двух часов ночи. Она побеседовала с персоналом, а перед уходом пообещала вернуться в санаторий, чтобы пообщаться с эвакуированными из Китая гражданами и пройти процедуру обсервации.

Выяснилось также что санаторий «Новые Санжары» предоставит министру отдельный домик, где она будет жить. По словам Блинова, такие условия необходимы Скалецкой для работы. 

В соцсетях новость о побеге министра из Новых Санжар вызвала массу ироничных шуток. Судя по комментариям в Twitter, мало кто верил, что Скалецкая действительно останется в карантине.

«Держит слово!!! Все, впрочем, как обычно у государства!!! Сам дал — сам взял обратно!» — иронизирует пользователь под ником @775420alek.

В Сети с иронией отреагировали на бегство главы Минздрава Украины из Новых Санжар

«Холопы увидели барыню. Холопы к  повиновению приведены. Барышня уехала по своим барским делам. Холопам промыть двор и конюшню», — пишет @CPjBn9UJZTqL97q.

В Сети с иронией отреагировали на бегство главы Минздрава Украины из Новых Санжар

«Поняла, что в скафандре две недели не протянет», — шутит @aleksdeev78.

В Сети с иронией отреагировали на бегство главы Минздрава Украины из Новых Санжар

«Не перестаю РЖАТЬ над этим цирком, где директор клоун!» — прокомментировал @vshEOErvosTRQu8.

В Сети с иронией отреагировали на бегство главы Минздрава Украины из Новых Санжар

Напомним, массовые протесты вспыхнули в поселке Новые Санжары из-за решения киевских властей разместить в санатории в поселке эвакуированных из Китая граждан Украины в связи со вспышкой коронавируса COVID-2019, передавал RT. Еще до прибытия эвакуированных украинцев местные жители устроили беспорядки, выступая против размещения якобы «инфицированных» соотечественников.

Глава украинского Минздрава сбежала от эвакуированных из Ухани сограждан

20 февраля на Украину прибыл самолет с 45 украинцами и 27 иностранцами. Эвакуированных доставили в медицинский центр Национальной гвардии Украины. Местные жители забросали автобусы с прибывшими из Китая украинцами камнями. 

Комментируя беспорядки в Новых Санжарах, депутат президентской партии «Слуги народа» Максим Бужанский заявил, что ему «никогда в жизни не было так стыдно». Парламентарий посетовал, что Украина больна «вирусом пещерности».

Схожую оценку происходящего в стране дал президент Украины Владимир Зеленский, передавала «Газета.ру». По словам Зеленского, такой поступок нельзя назвать человеческим. Он отметил, что его страну часто сравнивают с Европой, однако оказалось, что «в некоторых эпизодах, мы Европа эпохи Средневековья».

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Источник: Страна.ua
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