Богомолов в своем сериале высмеял драку с Виторганом

Москва, 21 февраля. Режиссер Константин Богомолов в одном из эпизодов своего сериала «Содержанки» высмеял собственную драку с российским актером Максимом Виторганом. Конфликт, который имел место в жизни, возник на фоне романа Богомолова с Собчак.

Максим Виторган и Ксения Собчак поженились в 2013 году, а после у пары появился сын Платон. Однако позже в СМИ появилась информация, что у журналистки роман с режиссером Константином Богомоловым. В январе 2019 года Виторган подрался с любовником своей жены. Вскоре Собчак развелась с Виторганом и вышла за Богомолова.

Аналогичная ситуация оказалась описана в одном из эпизодов сериала «Содержанки», режиссером которого является как раз новый супруг Ксении Собчак. Один из героев сериала вспоминает о скандале, когда в кадре демонстрируют отчасти похожую сцену с дракой, сообщает издание Bimru.ru.

«Это позор. Какой-то Богомолов с Виторганом», – говорит герой телесериала.

Напомним, ранее американский сервис Amazon Prime Video купил права на сериал Богомолова «Содержанки». Известно, что в немецкоязычных странах «Содержанки» появятся в декабре, французский зритель увидит сериал в январе. Далее проект будет появляться в других странах по усмотрению Amazon, пишет «Газета.ru».