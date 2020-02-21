Пенсионерке, пожаловавшейся Путину на низкую зарплату, нашли работу

Москва, 21 февраля. Власти Петербурга нашли работу местной жительнице Зинаиде Беликовой, которая во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказала о своей зарплате в 10 800 рублей.

Как передает РИА Новости, в пресс-службе администрации Приморского района города сообщили, что петербурженке предложили работу в медучреждении, и она согласилась. В ее обязанности будет входить развозка документов на машине с водителем.

«Женщина также рассказала, что ее сын ищет работу. Ее сыну тоже предложили рассмотреть предложение о трудоустройстве», — сообщили в администрации.

Там также добавили, что помогут Беликовой сделать косметический ремонт в квартире.

Напомним, 19 февраля глава государства прибыл в Петербург, чтобы почтить память первого мэра города Анатолия Собчака. Одна из жительниц Северной столицы спросила президента, можно ли прожить на зарплату 10 800 рублей в месяц, пишет Deita.ru. Путин ответил, что это очень трудно, а также рассказал женщине, что его зарплата далеко не самая высокая в стране, передавала «Газета.ру».

Петербурженка спросила Путина, какая у него зарплата, сколько стоит сходить в магазин и как прожить на 10 тысяч 800 рублей. Президент ответил pic.twitter.com/70VnhYCPsB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 19, 2020

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что женщина «совершенно спокойно и вдумчиво говорила с президентом, давала свои аргументы, выслушивала его аргументы». Он подчеркнул, что озвученная петербурженкой сумма в 10 800 рублей ниже МРОТа. Кроме того, Песков напомнил, что в послании к Федеральному собранию Путин много говорил о повышении доходов населения — сейчас для решения этой задачи реализуется целая программа.