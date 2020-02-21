Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование в провинции Алеппо

Алеппо, 21 февраля. Военная полиция РФ провела очередное патрулирование вдоль сирийско-турецкой границы в провинции Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Российская сторона продолжает реализовывать положения меморандума о взаимопонимании, подписанного главами РФ и Турции 22 октября 2019 года.

В пятницу подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по ряду маршрутов в провинции Алеппо. Воздушное патрулирование осуществлялось силами армейской авиации.

«Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий», — подчеркнули в Центре по примирению.

В ЦПВС также добавили, что на территории Идлибской зоны деэскалации боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. За минувшие сутки было зафиксировано 35 обстрелов в провинциях Алеппо, Латакия и Хама.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в пятницу были опубликованы новые данные о результатах последних боевых вылетов ВВС Сирии и работы артиллерийских дивизионов Сирийской арабской армии в западных районах Алеппо. Отмечается, что под ударом оказались пути снабжения джихадистов и их огневые позиции неподалеку от населенных пунктов Аль-Атариб и Дарат-Изза, что привело к потерям боевиков как в живой силе, так и в военной технике.