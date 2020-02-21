Разин заявил, что билеты на Киркорова и Баскова перестали продаваться

Москва, 21 февраля. Певец и музыкальный продюсер Андрей Разин заявил о кризисе, который в настоящее время переживает шоу-бизнес в России. По его словам, нелегкие и для таких знаменитых исполнителей, как Николай Басков и Филипп Киркоров.

По словам Разина, шоу-бизнесом он занимается более 30 лет. В 90-е годы «денег и бандитов» было много, и каждый из них имел свою звезду. Однако сейчас идет большой спад, потому что сильной востребованности со стороны аудитории нет, считает продюсер.

«К сожалению, много концертов сейчас отменяют, звезды чувствуют себя тяжело. Басков вообще не продается: 200 билетов, а остальные раздает бесплатно. То же самое Филипп Киркоров делает, чтобы заполнить зал и сделать вид, будто билеты продаются», – заявил он в интервью телеканалу 78.ru.

Однако Разин уверен, что, когда данный кризис пройдет, люди будут раскупать билеты на артистов за полгода.

Напомним, ранее арбитражный суд Москвы привлек продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина к спору экс-солиста группы Юрия Шатунова с компанией «Честная музыка» — обладателем прав на песни коллектива. Об этом пишет «Газета.ru».

Продюсер привлечен к делу в качестве третьего лица. Представитель Шатунова заявил, что «Честная музыка» выдвинула претензию певцу, утверждая, что тот не имеет права исполнять некоторые песни «Ласкового мая». Истец ссылался на то, что компания является обладателем прав на музыку и слова.